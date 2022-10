Es mangele nicht an Geld, das bereits zur Verfügung stehe, sagte Lindner den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Man habe bereits Rekordinvestitionen für den Klimaschutz im Bundeshaushalt geplant. Zudem gebe es weitere Fonds, aus denen in den nächsten zwei Jahren rund 180 Milliarden Euro bezogen werden könnten, beispielsweise für sogenannte saubere Technologie und Infrastrukturmaßnahmen. Häufig werde Geld aber nicht in Anspruch genommen, weil die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu lange dauerten, betonte der FDP-Politiker. Er hoffe auf gute Zusammenarbeit mit den Grünen, um in Deutschland langwierige Verfahren zu beschleunigen.

Die Grünen hatten auf ihrem Parteitag vergangene Woche zusätzliche 100 Milliarden Euro für Klimaschutzinvestitionen gefordert. Diese sollten beispielsweise in den Ausbau Erneuerbarer Energien fließen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.