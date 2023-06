Chip-Werk in Sachsen-Anhalt

Logo des Chipherstellers Intel (Ralf Hirschberger/dpa)

Intel hat Berichten zufolge für den Bau der Chipfabrik in Magdeburg 17 Milliarden Euro veranschlagt. Wegen gestiegener Kosten strebt das Unternehmen dem Vernehmen nach inzwischen Subventionen in Höhe von zehn statt der ursprünglich geplanten 6,8 Milliarden Euro an.

