Der neue Bundesfinanzminister Christian Lindner. (dpa/ Tobias Schwarz)

Der Haushalt 2022 sei noch von der Vorgängerregierung geprägt, aber in seinem Entwurf für 2023 würden Entlastungen enthalten sein, sagte der FDP-Vorsitzende der Zeitung "Bild am Sonntag". Beispielsweise werde man dann die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzen können. Die EEG-Umlage auf den Strompreis werde abgeschafft. Lindner kündigte zudem ein "Corona-Steuergesetz" an. Darin würden eine Reihe von Hilfsmaßnahmen geschaffen oder erweitert. Nach Lindners Worten sollen Verluste der Jahre 2022 und 2023 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnet werden können.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.