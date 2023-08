Ampel-Streit

Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) streiten seit Monaten über die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Jetzt scheint eine Einigung nahe. (imago images / photothek / Florian Gaertner)

Danach müssten allerdings noch sehr viele technische Details geklärt werden. Dann würden Verbände und Länder beteiligt, und erst dann werde es einen fertigen Gesetzentwurf geben, der an den Bundestag gehe. Das gesamte Verfahren werde also noch etwas brauchen, betonte Lindner.

Er hatte sich am Nachmittag mit Bundeskanzler Scholz und Familienministerin Paus von den Grünen zu einer weiteren Verhandlungsrunde getroffen. Auch Scholz hatte schon deutlich gemacht, dass er den Streit in wenigen Tagen beilegen will.

Lindner und Paus ringen seit Monaten darum, wie viel Geld für die Kindergrundsicherung jährlich zur Verfügung stehen soll. In der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause hatte Paus dann ein Gesetz von Finanzminister Lindner blockiert, weil sie die Finanzierung ihres Projekts noch nicht gesichert sah. Der Streit belastet die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg Anfang der Woche.

