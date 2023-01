Haushaltslage

Bundesfinanzminister Lindner, FDP (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Im Etat für 2024 seien Kürzungen nicht ausgeschlossen, schrieb der FDP-Politiker in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief. Jedes Ressort sei aufgefordert, bereits frühzeitig die entsprechenden Umschichtungspotenziale seiner Ausgaben zu ermitteln. Weiter hieß es, die Milliardeninvestitionen in Entlastungspakete seien nötig gewesen, um in der akuten Krise die Wirtschaft zu stabilisieren und Bürger zu schützen. Doch nun müsse man vorsichtig sein, die Inflation nicht noch weiter anzutreiben. Deutschland müsse daher weg von der expansiven Finanzpolitik, sein Defizit reduzieren und finanzielle Puffer aufbauen, erklärte Lindner in seinem Schreiben.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.