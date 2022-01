Lindner sagt Beschäftigten der MV Werften Unterstützung zu (Archivbild) (dpa/Jens Büttner)

Ein entsprechendes Schreiben Lindners an die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates liegt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" vor. Darin heißt es, man werde alle Anstrengungen unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Wismar, Stralsund und Rostock in dieser schwierigen Lage zu unterstützen und dazu beitragen, ihnen eine Perspektive zu geben.

Lindner zufolge hätten für das Unternehmen grundsätzlich über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds staatliche Hilfen bereitgestellt werden können. Dies hätte aber zwingend einen Eigenbeitrag des Eigentümers und seiner Gesellschafter erfordert, was jedoch abgelehnt worden sei.

Am Montag war für die MV Werften Insolvenz beantragt worden. Der Mutterkonzern "Genting Hong Kong" ist mit seinem Kreuzfahrtgeschäft infolge der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.

