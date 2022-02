Die Strompreise steigen in Deutschland massiv: Kann man dagegen etwas tun? (imago / photothek / Florian Gaertner)

Er gehe davon aus, dass die Ampel-Koalition in der kommenden Woche beschreibe, welche Maßnahmen eingeleitet würden, sagte der FDP-Vorsitzende im ARD-Fernsehen. Beschlossen wurde vom Kabinett bisher ein Heizkostenzuschuss für Haushalte mit geringem Einkommen sowie für Studenten und Auszubildende. Lindner betonte, es könne aber nicht nur darum gehen, bedürftige Menschen in der aktuellen Situation zu unterstützen. Auch Menschen in der Mitte der Gesellschaft litten unter den Preissteigerungen.

In der Koalition gibt es Konsens darüber, dass die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms über die Stromrechnung früher als geplant abgeschafft werden soll, möglichst zur Jahresmitte. Bisher war dieser Schritt zum 1. Januar 2023 geplant.

