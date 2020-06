Bundesfinanzminister Scholz hat die Pläne der Bundesregierung zur Rettung der Lufthansa in der Corona-Pandemie verteidigt.

Scholz sagte auf einem Finanz-Spitzentreffen in Frankfurt am Main, die Lufthansa sei vor der Krise ein sehr erfolgreiches Unternehmen gewesen. Die Bundesregierung stehe daher in der Pflicht zu helfen. Das ausgehandelte Rettungspaket im Umfang von neun Milliarden Euro bezeichnete der SPD-Politiker als "wohlüberlegt". Es sei mit dem Lufthansa-Management und der EU-Kommission abgestimmt.



Heute soll offenbar noch ein Gespräch mit dem Großaktionär Thiele stattfinden. Dieser sieht die geplante Beteiligung des Bundes an der Fluggesellschaft mit bis zu 20 Prozent kritisch und fordert Nachverhandlungen.