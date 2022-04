Britischer Finanzminister Sunak gerät wegen Steuerpraktiken seiner Frau unter Druck. (Justin Tallis/Pool via AP/dpa)

Nachdem bekannt worden war, dass sie falsche Angaben über ihren Steuerstatus gemacht hatte, bat Sunak um eine interne Untersuchung seiner eigenen Finanzen. Er habe Regierungsberater Geidt gebeten zu prüfen, ob er gegen die für Minister geltenden Regeln verstoßen habe, schrieb er in einem Brief an Premierminister Johnson. Er sei zuversichtlich, dass eines solche Überprüfung ergeben werde, dass er alles ordnungsgemäß angegeben habe.

Sunaks Frau ist die Tochter eines indischen Milliardärs, die Einnahmen aus dem Familienvermögen im Ausland versteuert hatte. Am Freitag kündigte sie an, ihre Einnahmen künftig beim Fiskus in Großbritannien anzugeben. Sunak, der als aussichtsreichster Nachfolger des Premierministers gilt, sieht sich auch mit Vorwürfen wegen Offshore-Treuhand-Geschäften in Steuerparadiesen konfrontiert.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.