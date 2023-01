US-Finanzministerin Janet Yellen warnt vor Zahlungsausfall. (picture alliance / abaca / Gripas Yuri)

In einem Brief an die Parteispitzen der beiden Parlamentskammern schrieb Yellen, es sei entscheidend, dass der Kongress zeitig handele, um die Schuldenobergrenze zu heben oder auszusetzen. Andernfalls werde der geltende Schuldendeckel bereits am 19. Januar erreicht. Ein Zahlungsausfall würde nicht nur der US-Wirtschaft, sondern der Stabilität des weltweiten Finanzsystems irreparablen Schaden zufügen, mahnte die demokratische Politikerin.

2011 hatte eine neu gewählte, republikanische Mehrheit im Kongress eine Anhebung der Schuldengrenze hinausgezögert. Dadurch war die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten zum bisher einzigen Mal in der Geschichte herabgestuft worden.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.