Der Bundeshaushalt für das vergangene Jahr weist unter dem Strich einen Überschuss von 13,5 Milliarden Euro aus.

Wie das Finanzministerium in Berlin mitteilt, ist dies das größte Plus seit der Einheit. Ein Grund seien niedrige Zinsausgaben für die Staatsverschuldung. Außerdem habe man Reserven für einen Austritt Großbritanniens aus der EU nicht in Anspruch nehmen müssen. Problematisch sei, dass auch Mittel etwa für Bildung und Digitalisierung in Ländern und Kommunen nicht vollständig abgerufen worden seien.



Bundesfinanzminister Scholz plädierte dafür, in den kommenden Jahren die Ausgaben für die Infrastruktur, für Schulen und Krankenhäuser sowie für den Klimaschutz und die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu erhöhen.