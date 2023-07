"Schuldenbremse eingehalten"

Bundesfinanzminister Lindner (Kay Nietfeld/dpa)

Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert. Sie besagt, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auskommen sollen. Für den Bund gilt diese Regel als erfüllt, wenn das Defizit nicht mehr als 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Für die Jahre 2020 bis 2022 hatte der Bundestag die Schuldenbremse ausgesetzt, um die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges zu bewältigen.

Für 2024 sieht der Haushaltsentwurf Ausgaben von insgesamt rund 446 Milliarden Euro vor. Für dieses Jahr waren 476 Milliarden Euro veranschlagt, also 30 Milliarden mehr als im kommenden Jahr veranschlagt. In der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP war die Finanzplanung der kommenden Jahre lange umstritten. Am Mittwoch soll der Entwurf vom Kabinett verabschiedet werden.

Finanzielle Ausstattung der Kindergrundsicherung noch unklar

Ebenfalls soll im Kabinett die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschlossen werden. Für die Jahre 2025 bis '27 gibt es dem Finanzministerium zufolge allerdings noch eine Finanzierungslücke von rund 14,4 Milliarden Euro.

Bei den Planungen geht es unter anderem um Gelder für die Kindergrundsicherung, die ab 2025 kommen soll. Die Bundesregierung wies einen Zeitungsbericht zurück, wonach für die Einführung der Kindergrundsicherung zunächst nur zwei Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung stehen sollen. Diese Zahl hatte die "Süddeutsche Zeitung" genannt und geschrieben, der Betrag sei in der Finanzplanung des Bundes für die Jahre 2025 bis 2027 enthalten. Dazu sagte nun Bundesfinanzminister Lindner dem "Handelsblatt", die zwei Milliarden seien lediglich als "Merkposten" veranschlagt. Eine präzise Kostenschätzung gebe es noch nicht. Auch das Bundesfamilienministerium wollte den Bericht nicht bestätigen. Die Kabinettsgespräche über das Thema dauerten an, hieß es in Berlin.

Die zwei Milliarden Euro jährlich wären deutlich weniger als der von Bundesfamilienministerin Paus ursprünglich veranschlagte Betrag: Die Grünen-Politikerin war von zwölf Milliarden Euro für die Einführung der Kindergrundsicherung ausgegangen. Diese zählt zu den zentralen sozialpolitischen Projekten der Ampelkoalition: Ziel ist, Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien finanziell besser abzusichern.

