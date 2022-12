Wirtschaftskrise

Bundesfinanzminister Lindner im Bundestag. (AP / Michael Sohn)

Das geht aus einem internen Papier hervor, das unter anderem der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Finanzminister Lindner hatte die Fachleute in seinem Haus um Vorschläge gebeten, wie die wirtschaftliche Erholung in Deutschland beschleunigt werden könnte. In dem Papier heißt es, unter anderem komme dafür eine generelle Reduzierung des Tarifs bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer in Betracht. Alternativ sei die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags denkbar. Aus dem Ministerium hieß es, die Vorschläge der Fachebene dienten zunächst als interne Diskussionsgrundlage.

Grünen-Fraktionsvize Audretsch sagte dem "Spiegel", man brauche keine Ideen aus der - Zitat - "verstaubten FDP-Wahlkampfkiste". Noch mehr Geld an die Reichsten zu verteilen bringe keine wirtschaftliche Dynamik. Unionsfraktionsvize Middelberg meinte dagegen, unter den Vorschlägen gebe es "brauchbare Ansätze".

