Medienberichte

Wie die Zeitungen der Mediengruppe Bayern berichteten, hat das Finanzministerium aus haushaltspolitischen Gründen Vorbehalte gegen das geplante Weiterbildungsgesetz. Mit dem Vorhaben seien erhebliche Folgekosten verbunden, über die in der Planung des Bundeshaushalts noch intensiver beraten werden müsse, hieß es. Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums erklärte, in der Ressortabstimmung sowie in regierungsinternen Gesprächen werde man auf noch offene Fragen besonders eingehen.

Nach den Plänen des Arbeitsministers sollen sich Beschäftigte künftig ein Jahr bezahlt weiterbilden können. Voraussetzung dafür soll eine Verständigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein. An der Finanzierung soll dann auch die Bundesagentur für Arbeit beteiligt werden, etwa indem sie eine Art Unterhalt in Höhe des Arbeitslosengelds zahlt. Solch ein Weiterbildungsgesetz könnte bei der BA bis 2026 mit 771 Millionen Euro zu Buche schlagen, vom Bund kämen weitere 190 Millionen Euro als Zuschuss dazu.

