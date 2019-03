Bundesfinanzminister Scholz hat sich in der Debatte um die künftigen Verteidigungsausgaben zu einer Modernisierung und besseren Ausrüstung der Streitkräfte bekannt.

Der SPD-Politiker sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", er unterstütze seine Kabinettskollegin von der Leyen in deren Bemühen, die Bundeswehr gut auszustatten. Gleichzeitig aber seien die Mittel, die man zur Verfügung habe, nicht mehr unbegrenzt. So habe Bundeskanzlerin Merkel der Nato in Absprache mit ihm das Ziel genannt, die Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Im Sinne einer konservativen mittelfristigen Finanzplanung habe man dabei bewusst auf Zwischenwerte verzichtet.



Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, hatte kritisiert, Deutschland entferne sich von dem Nato-Ziel, zwei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben.