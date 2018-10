Frankreichs Finanzminister Le Maire hat von der Bundesregierung mehr Tempo bei der Reform der Euro-Zone gefordert.

Die Menschen würden keinen weiteren Aufschub dulden, sei es bei der Besteuerung von Internetgiganten oder wenn es darum gehe, die Euro-Zone gegen die nächste Finanzkrise zu wappnen, sagte Le Maire der "Süddeutschen Zeitung". Die innenpolitische Situation in Deutschland dürfe nicht zum Vorwand genommen werden, dringende europapolitische Entscheidungen hinauszuzögern. Der Minister verlangte, die EU-Digitalsteuer bis Ende des Jahres zu beschließen. In der Bundesregierung gibt es allerdings Zweifel an den Vorschlägen der EU-Kommission. Zum in Berlin ebenfalls umstrittenen Haushalt für die Währungsgemeinschaft meinte Le Maire, entweder werde es ein Euro-Zonen-Budget geben oder es werde irgendwann keine Euro-Zone mehr geben.