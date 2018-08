China hat die Auflagen für ausländische Investoren weiter gelockert.

Wie die Banken- und Versicherungsaufsicht in Peking mitteilte, gibt es jetzt keine Beschränkungen mehr für Beteiligungen von ausländischen Finanzkonzernen an chinesischen Banken und Vermögensverwaltern. Bislang gab es hierfür eine Grenze von 20 beziehungsweise 25 Prozent.



Staats- und Parteichef Xi Jingping hatte zugesagt, den chinesischen Finanzsektor zu öffnen. Vor kurzem war bereits die Grenze für Beteiligungen an Wertpapier-Handelshäusern aufgehoben worden.