Das Bundeskanzleramt hat sich bei einer Reise von Kanzlerin Merkel nach China für den skandalgeschüttelten Finanzdienstleister Wirecard eingesetzt. Eine Regierungssprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Demnach sprach der frühere Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg, der als Berater für Wirecard arbeitete, im vergangenen September mit Bundeskanzlerin Merkel über das Thema.

Wirecard plante damals, sein Geschäft auf China auszudehnen. Das Bundeskanzleramt habe sich daraufhin kurze Zeit später bei Gesprächen in China für das Unternehmen eingesetzt, hieß es weiter. Ob Merkel das Gespräch persönlich führte oder jemand aus ihrer Delegation, ist nicht bekannt.



Forderung nach Aufklärung



Aus der Opposition kommt Kritik am Verhalten des Bundeskanzleramtes. So brachte der finanzpolitischer Sprecher der FDP, Toncar, die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses ins Gespräch: "Die Bundesregierung stand trotz schwerster Vorwürfe und laufenden Ermittlungen hinter Wirecard." Was als Bilanzskandal begonnen habe, sei "im Herzen der Bundesregierung angekommen". Auch die Grünen forderten Aufklärung.



Auch Scholz unter Druck



Dabei geht es auch um die Rolle von Bundesfinanzminister Scholz. Wie sein Ministerium zuletzt bestätigte, wurde er bereits im Februar des vergangenen Jahres darüber unterrichtet, dass die Bafin bei Wirecard wegen Marktmanipulation ermittelt. Der Linken-Vorsitzende Riexinger forderte, Scholz müsse dringend erklären, warum die Hinweise auf Unstimmigkeiten bei Wirecard so lange ignoriert worden seien. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Bayaz meinte, die Versäumnisse müssten aufgearbeitet werden - auch um die Finanzaufsicht Bafin besser aufzustellen. Scholz hatte bereits Reformen der Bafin angekündigt. Die konkrete Umsetzung wird den Angaben zufolge derzeit noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt.