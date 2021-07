Im Zusammenhang mit einem Immobilien-Skandal im Vatikan stehen ab heute zehn Personen vor Gericht.

Sie müssen sich wegen eines verlustreichen Deals um eine Luxusimmobilie in London in Höhe von 350 Millionen Euro verantworten. Den Personen aus Kirchen- und Laienämtern sowie der Finanzwelt werden unter anderem Amtsmissbrauch, Geldwäsche, Betrug, Unterschlagung und Korruption zur Last gelegt. Auf der Anklagebank sitzt erstmals auch ein Kardinal. Das Gericht im Vatikan will klären, welche Rolle die Angeklagten bei dem Finanzskandal gespielt haben. Für die Anschaffung und für Provisionen sollen mehrere Hundert Millionen Euro geflossen sein. Der Strafprozess zählt zu den bislang größten der vatikanischen Justiz.

