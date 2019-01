Finanzspritze aus der Wirtschaft Chancen und Risiken für deutsche Hochschulen

Mit umgerechnet rund 6,6 Mio. Euro will Facebook ein Forschungszentrum für Ethik und künstliche Intelligenz an der TU München finanzieren: Kritiker sehen darin eine Gefahr für die Freiheit von Forschung und Lehre. Hochschulen sind aber auf solches Geld angewiesen – erst recht, wenn sie in einer Liga mit US-amerikanischen Elite-Unis mitspielen wollen.

Moderation: Benedikt Schulz

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek