Im Konflikt um die Einführung einer Finanztransaktionssteuer will Bundesfinanzminister Scholz nach Presseinformationen Kleinsparer im Gegenzug entlasten.

So solle etwa der Sparerfreibetrag um 50 Euro auf 851 Euro pro Jahr bei Ledigen erhöht werden, schreibt die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf ein internes Diskussionspapier. Bei Paaren könnte der Betrag entsprechend auf 1702 Euro steigen. Zudem solle ein neuer Pauschalbetrag für die Altersvorsorge eingeführt, der 30 Euro für Ledige und das Doppelte für Paare betragen soll. Scholz will mit der Finanztransaktionssteuer 1,5 Milliarden Euro einnehmen, die in die Finanzierung der geplanten Grundrente fließen sollen. Kritiker monieren, dass sein Entwurf Kleinanleger belastet. Erfasst würden zwar Aktienkäufe, nicht aber hochspekulative Geschäfte, um die es ursprünglich gegangen sei.



Widerstand kommt daher von den Koalitionspartnern CDU und CSU. Aber auch mehrere europäische Regierungen lehnen Scholz Pläne in ihrer jetzigen Form ab.