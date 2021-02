Der neue Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Knof, hat einen radikalen Konzernumbau mit Stellenabbau und Filial-Schließungen angekündigt.

Bei der Vorstellung des Jahresergebnisses kündigte Knof an, stärker auf die Digitalisierung und auf Online-Banking zu setzen. Maßgeblich dazu beitragen soll die vergleichsweise erfolgreiche Online-Tochter Comdirect. Neue Kunden würden keine Prämien mehr erhalten, sondern müssten sich auf Kosten für Konto- und Depotführung einstellen. Durch den Abbau von 10.000 Vollzeit-Stellen und eine Halbierung des Filialnetzes will die Commerzbank bis 2024 rund 1,4 Milliarden Euro einsparen. Die Gewerkschaft Verdi kritisierte Umfang und Geschwindigkeit des Stellenabbaus. Knof will bereits in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben und in zwei Jahren Dividenden an die Aktionäre zahlen. Größter Anteilseigner ist der Bund mit 15 Prozent. 2020 hatte die Commerzbank einen Verlust von knapp drei Milliarden Euro gemacht.

