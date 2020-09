Ein Datenleak des US-Finanzministeriums offenbart gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche.

Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Recherche internationaler Medienpartner, die unter dem Namen FinCEN-Files veröffentlicht wurde und an der in Deutschland Buzzfeed News, NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt waren. Demnach wickelten renommierte Banken aus aller Welt über Jahre hinweg dubiose Geschäfte ab, umgingen Anti-Geldwäsche-Vorkehrungen und ermöglichten damit Korruption und Kriminalität. Trotz strenger Regularien hätten sie etwa mutmaßliche Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden akzeptiert und für diese Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt. Auch die Deutsche Bank soll demnach Profite mit zweifelhaften Kunden gemacht haben, nachdem sie bereits in den USA wegen Geldwäsche-Verstößen sanktioniert worden waren.



Das Unternehmen selbst sprach von "kriminellen Handlungen von Einzelpersonen". Diese habe man umfassend untersucht, den Aufsichtsbehörden gemeldet und personelle Konsequenzen bis in die Vorstandsebene hinein gezogen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.