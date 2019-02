Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf die Aufnahme von Fingerabdrücken in neue Personalausweise geeinigt.

Wie die rumänische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, sollen in dem maschinenlesbaren Personalausweis künftig neben einem Foto zwei Fingerabdrücke gespeichert werden. Ziel sei es, schneller Fälschungen und Identitätsdiebstahl zu erkennen.



Die vorläufige Vereinbarung muss noch vom Europaparlament und den EU-Ländern bestätigt werden. Vertreter von Grünen und SPD in Straßburg haben Widerstand angekündigt. Der FDP-Innenpolitiker Kuhle forderte die Bundesregierung auf, der Speicherung von Fingerabdrücken nicht zuzustimmen. Ein so umfassender Eingriff in die Grundrechte dürfe nicht durch die europäische Hintertür eingeführt werden.