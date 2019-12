Die bisherige finnische Verkehrsministerin Sanna Marin soll neue Regierungschefin des Landes werden.

Die 34-Jährige gewann die Abstimmung in den Reihen der Sozialdemokratischen Partei knapp. Hintergrund der Personalie ist der Rücktritt von Ministerpräsident Rinne wegen eines Streits um eine Postreform. Die wichtigste Bündnispartnerin - die Zentrumspartei - hatte gedroht, die Fünf-Parteien-Koalition platzen zu lassen, sollte Rinne im Amt bleiben.



Sanna Marin muss noch vom Parlament bestätigt werden. Die übrigen Koalitionspartner haben aber schon signalisiert, am Kabinett und am Regierungsprogramm festzuhalten.



Finnland hat noch bis zum Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft inne.