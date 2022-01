Die Flagge Finnlands (picture-alliance/ dpa / TUOMAS MARTTILA / LEHTIKUVA)

Entsprechend habe sich Präsident Niinistö in einem Telefonat mit seinem Kollegen Putin geäußert, teilte ein Sprecher der Regierung in Helsinki mit. Finnland übe die volle Souveränität über seine Sicherheitspolitik aus, hieß es. Das skandinavische Land ist kein Nato-Mitglied, aber enger Partner des Bündnisses. Immer wieder wird in Finnland darüber debattiert, ob es dem Nordatlantikpakt beitreten soll.

