Eine Ostsee-Fähre mit rund 280 Menschen an Bord ist vor der finnischen Inselgruppe Åland auf Grund gelaufen.

Die Situation sei stabil, Menschen nicht in Gefahr, teilte die Küstenwache auf Twitter mit. Einsatzkräfte bereiteten die Evakuierung der "Amorella" vor, hieß es am Nachmittag. Nach Angaben der Reederei Viking Line hatte sich das Schiff auf dem Weg vom südfinnischen Turku in die schwedische Hauptstadt Stockholm befunden.



Wie finnische und schwedische Medien berichteten, war die "Amorella" im Jahr 2013 schon einmal auf Grund gelaufen. Auch damals habe sich der Vorfall in dem Seegebiet vor Åland ereignet.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.