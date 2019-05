In Finnland gibt es gut sechs Wochen nach der Parlamentswahl eine Regierungskoalition.

Sie besteht aus den Sozialdemokraten und vier weiteren Parteien aus dem Mitte-Links-Spektrum. Die Einigung wurde gestsern Abend bekanntgegeben.



Die Koalition will am Montag ihr Programm vorstellen. Die Minister sollen Ende nächster Woche ernannt werden.



Bei der Parlamentswahl in Finnland Mitte April waren die Sozialdemokraten stärkste Kraft geworden. Sie landeten allerdings nur knapp vor der rechtspopulistischen Partei Die Finnen.



Zur neuen Koalition gehören neben den Sozialdemokraten die Zentrumspartei des bisherigen Ministerpräsidenten Sipilä, die Grünen, die linke Allianz und die liberale Schwedische Volkspartei.