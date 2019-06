In Finnland hat die neue Mitte-Links-Regierung ihr Programm vorgestellt.

Demnach soll mehr in Infrastruktur und Bildung investiert werden. Außerdem will das Bündnis dem finnischen Rundfunk YLE zufolge den Klimawandel und soziale Ungleichheiten bekämpfen. Neuer Ministerpräsident soll der sozialdemokratische Parteichef Rinne werden, seinem Kabinett werden voraussichtlich 19 Ministerinnen und Minister angehören, die in den nächsten Tagen ernannt werden.



Das Bündnis besteht aus fünf Parteien: Sozialdemokraten, der liberalen Zentrumspartei, der Schwedischen Volkspartei, den Grünen und den Linken. Zusammen kamen sie bei der Wahl Mitte April auf eine Mehrheit von 117 der 200 Parlamentssitze.