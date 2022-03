Der Kernreaktor Olkiluoto 3 speist nun nach Angaben des Betreibers TVO zunächst in einem Testbetrieb Strom in das nationale Netz ein. Dies solle mittelfristig Stromimporte aus dem Ausland verringern und die Preise senken, hieß es. Der Reaktor sollte eigentlich bereits 2009 in Betrieb genommen werden. Beim Bau traten aber technische Probleme auf, und Kritiker des Kraftwerks strengten mehrere Gerichtsverfahren an. Es ist das erste neue Kernkraftwerk in Finnland seit über vier Jahrzehnten und das erste in Europa seit fast 15 Jahren.