Aus Finnland wird ein nuklearer Zwischenfall in einem Atomkraftwerk gemeldet.

Die nationale Behörde für Atomsicherheit erklärte in Helsinki, in einer Einheit des Meilers Olkiluoto Zwei sei heute früh ein erhöhter Wert an Radioaktivität gemessen worden. Es sei aber nichts ausgetreten, und die Lage sei unter Kontrolle. Der Reaktor wurde heruntergefahren.

Gesundheitsministerin: "Signifikanter Zwischenfall"

Die finnische Gesundheitsministerin Pekonen sprach von einem signifikanten und außergewöhnlichen Zwischenfall und verlangte mehr Informationen von den Betreibern des Atomkraftwerks.



Die Internationale Atomenergiebehörde ist nach eigenen Angaben über den Vorfall informiert worden. Die IAEA steht im Kontakt mit den finnischen Behörden.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.