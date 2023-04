NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Finnlands Außenminister Pekka Haavisto und US-Außenminister Antony Blinken bei der offiziellen Aufnahme Finnalnds in die NATO. (Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa)

Finnland war am Nachmittag offiziell in die NATO aufgenommen worden. Außenminister Haavisto übergab im Hauptquartier in Brüssel die Beitrittsurkunde seines Landes an US-Außenminister Blinken, der sie am Gründungsort des Verteidigungsbündnisses in Washington verwahren wird. Finnland hatte unter dem Eindruck des russischen Einmarschs in die Ukraine im vergangenen Jahr zusammen mit Schweden die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis beantragt. Der schwedische Beitritt wird bislang von den Mitgliedern Türkei und Ungarn blockiert.

