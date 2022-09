Seit der russischen Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine registriert das Nachbarland Finnland mehr Andrang an der Grenze - wie hier am Grenzkontrollpunkt Nuijamaa. (Lauri Heino / Lehtikuva / dpa )

Lediglich Familienbesuche sowie zu Arbeits- und Studienaufenthalten seien gestattet, sagte der finnische Außenminister Haavisto in Helsinki. Nach dem Beginn der Teilmobilmachung in Russland hatte sich die Zahl der Einreisen von dort nach Finnland deutlich erhöht. Allein am vergangenen Wochenende haben nach finnischen Angaben fast 17.000 Russen die Grenze überquert.

Die Regierung in Usbekistan erklärte, russische Kriegsdienstverweigerer nicht in ihre Heimat zurückzuschicken. Man unterstütze eine friedliche Lösung des Kriegs in der Ukraine und sei dem Prinzip der Unverletzbarkeit der staatlichen und territorialen Souveränität verpflichtet, erklärte das Außenministerium in Taschkent.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.