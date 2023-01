Präsident Niinistö sagte, sollte es in dieser Hinsicht ein gemeinsames europäisches Vorgehen geben, werde auch ein Beitrag Finnlands benötigt. Finnland sei in einer besonderen Position, da es noch nicht NATO-Mitglied sei und direkt an Russland grenze. Deshalb könne der finnische Beitrag nicht sonderlich groß sein.

Polen hatte gestern als erstes NATO-Land die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine im Rahmen einer internationalen Koalition angekündigt. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht schloss Lieferungen aus Deutschland nicht aus.

