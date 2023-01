Ein Kampfpanzer Leopard 2 auf dem Truppenübungsplatz Bergen bei einer Gefechtsvorführung (imago / Björn Trotzki)

Präsident Niinistö sagte, sollte es in dieser Hinsicht ein gemeinsames europäisches Vorgehen geben, werde auch ein Beitrag Finnlands benötigt. Finnland sei in einer besonderen Position, da es noch nicht NATO-Mitglied sei und direkt an Russland grenze. Deshalb könne der finnische Beitrag nicht sonderlich groß sein.

Polen hatte am Mittwoch als erstes NATO-Land die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine im Rahmen einer internationalen Koalition angekündigt. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht schloss Lieferungen aus Deutschland nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.