Bundespräsident Steinmeier hat das Bildungssystem in Finnland als herausragend gewürdigt.

Die Regierung habe schon vor Jahren entschieden, viel mehr in den Bereich zu investieren, sagte Steinmeier beim Besuch eines Bildungsprojekts bei Helsinki. Das Programm in acht Städten führt Schüler an das Arbeitsleben heran und schult deren Fähigkeiten im Umgang unter anderem mit Firmen, Banken und Behörden. Steinmeier betonte, Deutschland und Finnland seien sich sehr nah. Deshalb gebe es auch den Willen, voneinander zu lernen. Zudem traf Steinmeier Ministerpräsident Sipilä.