Trotz Türkei-Kritik

Sanna Marin, Ministerpräsidentin von Finnland, spricht während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ulf Kristersson, Ministerpräsident von Schweden, im Regierungssitz Rosenbad in Stockholm. (IMAGO / TT / IMAGO / Jonas Ekströmer / TT)

Die finnische Ministerpräsidentin Marin sagte bei einem Besuch in Stockholm, es sei wichtig, dazu eine klare Botschaft auszusenden. Ihr schwedischer Amtskollege Kristersson betonte, beide Länder würden den Weg zusammen fortsetzen.

Schweden sieht sich mit Ablehnung aus der Türkei konfrontiert. Die Regierung in Ankara verlangt die Auslieferung von etwa 100 Kurden, die sie als Terroristen einstuft. Für Verärgerung sorgten zudem mehrere anti-türkische Protestationen in Stockholm. So hatte etwa ein Rechtsextremist nahe der türkischen Botschaft einen Koran angezündet.

Ein Beitritt zur NATO ist nur möglich, wenn alle Mitgliedsstaaten zustimmen. Die Türkei hatte jüngst angedeutet, vorerst nur den Weg für Finnland freizumachen. Zuvor hatte auch Finnlands Außenminister Haavisto öffentlich darüber nachgedacht.

