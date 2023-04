Norderweiterung

Finnland wird bald NATO-Mitglied, gegen eine Aufnahme Schwedens gibt es Widerstand. (picture alliance / Geisler-Fotopress )

Das teilte das Präsidialamt in Helsinki mit. Finnland ist damit das 31. Mitglied des Militärbündnisses. In der vergangenen Woche hatte die Türkei als letztes NATO-Mitglied der Aufnahme zugestimmt. Für die ebenfalls geplante Aufnahme Schwedens fehlt die Zustimmung der Türkei noch sowie jene Ungarns. Ankara wirft Schweden vor, kurdische Terroristen zu beherbergen. Die Regierung in Budapest wiederum stört sich an schwedischen Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit und Korruption in Ungarn.

