Folgen des russischen Angriffskrieges

Finnland wird Aufnahme in den kommenden Tagen beantragen

Finnland wird in den kommenden Tagen als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine einen Antrag auf Aufnahme in die NATO stellen. Das sagte der finnische Präsident Niinistö in einem Telefonat mit den russischen Präsidenten Putin, wie sein Büro in Helsinki mitteilte. Putin sprach nach Angaben russischer Agenturen von einem Fehler.

14.05.2022