Sicherheitspolitik

Finnlands Präsident Sauli Niinistö im November 2021 anlässlich des Besuchs des damaligen NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg (pa/dpa/Lehtikuva/Vesa Moilanen)

In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten sie eine Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz. Es wird nun damit gerechnet, dass sich Finnland in den kommenden Tagen zu einem Beitrittsantrag entschließen wird.

Finnland ist bisher neutral. Seit dem Einmarsch des Nachbarlandes Russland in die Ukraine hat sich jedoch die öffentliche Meinung deutlich gewandelt. Auch im benachbarten Schweden steht die Entscheidung über einen NATO-Betritt kurz bevor.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.