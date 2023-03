Die First Citizens Bank übernimmt die Silicon Valley Bank. (AP / Jeff Chiu)

Wie die zuständigen Behörden mitteilten, übernimmt das US-Finanzinstitut First Citizens Bank die Silicon Valley Bank. Die Transaktion umfasst demnach Einlagen in Höhe von 119 Milliarden Dollar sowie zusätzlich 72 Milliarden Dollar an Vermögen.

Der Kurssturz der Silicon Valley Bank hatte weltweit an den Aktienmärkten für Turbulenzen gesorgt. Es handelte sich um die größte Bankenpleite in den USA seit der Finanzkrise 2008.

