Dürre und Hitze

"Eigentlich sei die Natur an solche Situationen angepasst, aber..."

Mit dem Anstieg der Wassertemperaturen verringere sich der Sauerstoffgehalt im Wasser, teilte das sächsische Landesamt für Umwelt der Deutschen Presse-Agentur mit. Vor allem kälteliebende Fischarten wie Bachforelle, Elritze, Groppe, Äsche oder Bachneunauge litten darunter. Zudem hätten die fehlenden Niederschläge in den vergangenen Wochen die Flüsse und damit den Lebensraum der Tiere arg schrumpfen lassen. Eigentlich sei die Natur an solche Situationen angepasst, führte der Referatsleiter Fischerei, Gert Füllner, aus. Wenn Bäche und Flüsse naturnah seien, böten sie auch in Dürre- und Hitzeperioden ausreichend tiefe Kolke, in die sich Fische zurückziehen könnten. Doch viele Wasserläufe seien begradigt und verbaut worden.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.