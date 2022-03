Fischer in Spanien protestireen gegen hohe Dieselpreise. (Symbolbild) (Jan-Martin Altgeld )

Laut dem Verband der Fischereigenossenschaften soll der Ausstand bis Mittwoch dauern. Für den Tag ist ein Treffen mit dem zuständigen Minister Planas angesetzt. Der Fernsehsender RTVE berichtete, dass sich bislang vor allem Fischer in Andalusien und an der Mittelmeerküste an dem Streik beteiligt hätten. Spanien ist nach Norwegen die größte Fischfangnation Europas.

