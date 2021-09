Das griechische Außenministerium ist erzürnt über illegalen Fischfang türkischer Fischer in griechischen Gewässern.

Es wies seinen Botschafter in Ankara an, bei der türkischen Regierung Protest einzulegen. Außenminister Dendias erklärte, es handle sich nicht nur um einen weiteren Verstoß der Türkei gegen das internationale Seerecht, sondern auch um einen Verstoß gegen das europäische Recht. Zugleich kritisierte er, dass die Fischer von der türkischen Küstenwache begleitet würden. In letzter Zeit war es immer wieder zu entsprechenden, zum Teil auch mit Videos dokumentierten Vorfällen gekommen.

