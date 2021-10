Im Fischereistreit zwischen Frankreich und Großbritannien hat sich der französische Premierminister Castex an die EU-Kommission gewandt.

In einem Schreiben an Kommissionschefin von der Leyen bat er um Rückhalt für die französische Position. Die EU müsse alle Druckmittel nutzen, damit sich London an getroffene Vereinbarungen halte. Präsident Macron hatte bereits erklärt, der Fischereistreit sei ein Test für die britische Glaubwürdigkeit. London halte sich nachweislich nicht an die Abmachungen aus dem Brexit-Vertrag, so Macron in der "Financial Times".



Frankreich wirft Großbritannien vor, entgegen der Abmachungen vielen französischen Booten keine Lizenzen zum Fischfang in britischen Gewässern ausgestellt zu haben. London weist dies zurück.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.