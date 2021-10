Im Fischereistreit zwischen Großbritannien und Frankreich hat der EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Breton, London zum Einlenken aufgefordert.

Die britische Seite zeige keinen guten Willen, sagte der Franzose dem Sender Franceinfo. Es wäre gut, wenn man wieder etwas zur Vernunft käme. Es fehlten noch etwa die Hälfte der an französische Fischer zu erteilenden Lizenzen, so der EU-Kommissar.



Hintergrund des Konflikts ist die Frage, wie viel ausländische Fischer nach dem Brexit in britischen Gewässern fangen dürfen. Paris ist der Meinung, Großbritannien habe französischen Fischern unrechtmäßig zu wenige Fischfang-Lizenzen erteilt, London bestreitet das. Gestern hatte Frankreich ein britisches Fischerboot wegen angeblich fehlender Lizenzen festgesetzt. London bestellte daraufhin die französische Botschafterin ein. Der britische Umweltminister Eustice drohte zudem mit Vergeltungsschritten. Man könne dieses Spiel auch spielen und behalte sich vor, in angemessener Weise zu reagieren, sagte er dem Sender Sky News.

