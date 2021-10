Im Fischereistreit zwischen Frankreich und Großbritannien sind die Fronten weiter verhärtet.

Der französische Präsident Macron und der britische Premierminister Johnson kamen zwar am Rande des G-20-Gipfels zu einem persönlichen Treffen zusammen. Dabei vereinbarten sie, in den nächsten Tagen an praktischen Maßnahmen für eine Deeskalation zu arbeiten. Frankreich wirft Großbritannien vor, sich nicht an den Brexit-Vertrag zu halten. So werde entgegen der Abmachungen vielen französischen Booten keine Lizenzen zum Fischfang in britischen Gewässern ausgestellt.



Sollte es bis übermorgen keine Einigung geben, will Frankreich einige Häfen für britische Fischer sperren. Außerdem sollen britische Boote und Lastwagen schärfer kontrolliert werden. Großbritannien weist die Vorwürfe zurück und droht Gegenmaßnahmen, die die gesamte EU treffen könnten.

31.10.2021