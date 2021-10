Im Streit um Fischerei-Rechte hat die britische Regierung die französische Botschafterin einbestellt.

Das Büro von Premierminister Johnson erklärte in London, man werde die Diplomatin Colonna morgen auffordern, die unverhältnismäßigen Drohungen aus Paris gegen Großbritannien zu erläutern.



Frankreich hatte zuvor einen britischen Kutter festgesetzt und ein zweites Boot verwarnt. Zur Begründung hieß es, die Schiffe seien ohne Lizenz in französischen Gewässern unterwegs gewesen. Frankreich wirft Großbritannien vor, französischen Schiffen entgegen einem Abkommen nach dem Brexit nicht ausreichend Genehmigungen für den Fischfang in britischen Gewässern zu erteilen. Die Regierung in Paris droht deshalb auch mit dem Stopp von Stromlieferungen nach Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.