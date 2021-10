Im Fischereistreit zwischen Großbritannien und Frankreich ist keine Einigung in Sicht.

Der britische Umweltminister Eustice drohte mit Vergeltungsmaßnahmen für den Fall, dass Paris nicht einlenkt. Man behalte sich vor, in angemessener Weise zu reagieren, sagte Eustice dem Sender Sky News.



Gestern hatte Frankreich ein britisches Fischerboot wegen angeblich fehlender Lizenzen festgesetzt. London bestellte daraufhin für heute die französische Botschafterin ein. Bereits am Mittwoch kündigte die französische Regierung schärfere Kontrollen für Schiffe und Lkw an.



In dem Streit geht es um die Frage, wie viel ausländische Fischer nach dem Brexit in britischen Gewässern fangen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.