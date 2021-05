Im Streit zwischen Großbritannien und Frankreich um Fischereirechte nach dem Brexit zeichnet sich eine Entspannung ab.

Die britische Regierung zog am Abend die Patrouillenboote wieder ab, die Premierminister Johnson in das Seegebiet vor der Insel Jersey im Ärmelkanal entsandt hatte. Zuvor hatten dort französische Fischer ihre Blockade einer Hafenausfahrt abgebrochen.



Frankreich hatte in dem Konflikt gedroht, die Stromversorgung der Insel zu kappen. Auch zwei französische Marineschiffe waren vor Ort.



Die Briten hatten zum 1. Mai kurzfristig die Fangrechte von Fischern aus der EU eingeschränkt. London betonte heute, die Behörden auf Jersey hätten das Recht, die Fischereilizenzen zu vergeben.

